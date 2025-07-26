Врачи вылечили пациентку с тяжелой патологией печени

В Тюмени врачи провели уникальное по сложности лечение 58-летней пациентки с тяжёлой патологией печени, осложнённой сопутствующим остеопоротическим переломом бедра. Команда специалистов из Центра трансплантации органов и тканей человека и отделения травматологии-ортопедии добилась устойчивой положительной динамики после серии высокотехнологичных вмешательств.

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Жительница Тюмени была госпитализирована с диагнозом цирроз печени, развившимся на фоне аутоиммунного заболевания — первичного билиарного холангита. Состояние осложнялось выраженным асцитом, требующим немедленного вмешательства. В кратчайшие сроки была организована трансплантация печени.

На этапе восстановления после трансплантации у пациентки диагностировали остеопоротический перелом бедренной кости. Для предотвращения осложнений и восстановления подвижности команда травматологов-ортопедов провела эндопротезирование тазобедренного сустава.

В настоящее время пациентка полностью мобильна, активно участвует в реабилитации и возвращается к повседневной жизни.

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