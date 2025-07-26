Вирус Коксаки атакует детей в Новосибирске

В Новосибирске растет число детей, заболевших вирусом Коксаки. Характерные симптомы — сыпь на кистях, стопах и во рту, иногда с температурой — позволяют врачам быстро диагностировать болезнь, сообщает Infopro54 со ссылкой на медиков.

В июле наблюдается всплеск заболеваемости, в основном среди дошкольников. Хотя вирус распространен повсеместно и активизируется в теплое время года, большинство заболевших в Новосибирске никуда не выезжали, отмечает педиатр Елена Щербицкая.

Заболевание обычно протекает легко и лечится симптоматически. Однако в редких случаях возможны осложнения, поэтому при появлении симптомов у ребенка важно обратиться к врачу. Вирус передается фекально-оральным и контактно-бытовым путями.

Ранее вспышка этого заболевания была зафиксирована в Турции, из-за чего жители Тюмени начали массово отказываться от путевок.