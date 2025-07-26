Нейрохирурги спасли от паралича неудачно нырнувшего в водоем мужчину

В Коломенскую больницу был экстренно доставлен 32-летний мужчина, который во время прыжка в озеро ударился головой о дно. В результате он получил «травму ныряльщика» – перелом шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

Врачи диагностировали компрессионно-оскольчатый перелом седьмого шейного позвонка, который привел к сужению позвоночного канала и сдавлению спинного мозга. Полученная грыжа грозила развитием тяжелых неврологических осложнений.

«Для восстановления структуры и подвижности шейного отдела позвоночника врачи удалили сломанный позвонок, освободили спинной мозг от сдавления костными отломками, затем удалили травматическую грыжу межпозвонкового диска и заменили сломанный позвонок костным аутотрансплантантом, тем самым предотвратив развитие серьезных осложнений. Операция проводилась с помощью операционного микроскопа и микрохирургического инструментария и продолжалась более трех часов», – рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Коломенской больницы Сергей Найман.

Со слов специалиста, при травме ныряльщика прогнозы на восстановление двигательных функций не всегда благоприятные. В большинстве случаев последствием таких травм становится паралич конечностей: пациенты теряют возможность передвигаться и зачастую могут шевелить только пальцами рук.

К счастью, мужчине повезло: своевременно проведенная операция позволила ему сохранить двигательную активность. После недельного пребывания в стационаре он был выписан для продолжения амбулаторного лечения.

Врачи рекомендуют избегать ныряния в незнакомых местах и выбирать безопасные способы входа в воду. При выборе зоны отдыха помните, что купаться безопасно только в официально установленных местах.