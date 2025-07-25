Подростка с редкой патологией сердца спасли врачи медцентра Рошаля

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля спасли подростка с редкой патологией сердца. 16-летняя девушка поступила в больницу с жалобами на одышку и быструю утомляемость, сообщает «360».

В ходе обследования врачи обнаружили редкую патологию врожденную фистулу коронарных артерий в правом желудочке сердца. При такой аномалии кровь минует мышцу и попадает в правые отделы сердца.

По словам заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Михаила Комиссарова, такой диагноз встречается у 0,2% пациентов с врожденными пороками сердца.

Хирурги провели эндоваскулярную окклюзию, в ходе которой установили три специальные спирали в месте патологического соединения сосудов, что позволило исправить патологию без осложнений. Операция прошла успешно, и пациентку уже выписали домой.

Ранее врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли восьмилетнего ребенка, в бронхи которого попал пластиковый колпачок. Мальчик страдал пневмонией в течение полугода.