Хирурги спасли мужчину, неудачно нырнувшего в водоем

В Коломенскую больницу экстренно госпитализировали 32-летнего мужчину, который прыгнул в озеро и ударился головой о дно. Ему диагностировали перелом шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга, передает пресс-служба областного Минздрава.

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У пациента был выявлен компрессионно-оскольчатый перелом 7-го шейного позвонка, который привел к сужению позвоночного канала и сдавлению спинного мозга. Это могло повлечь за собой тяжелые неврологические осложнения.

Чтобы восстановить подвижность шейного отдела позвоночника, врачи удалили сломанный позвонок, освободили спинной мозг от сдавления костными отломками, затем удалили травматическую грыжу межпозвонкового диска и заменили сломанный позвонок костным аутотрансплантатом.

Подобные травмы ныряльщика не всегда заканчиваются благоприятно. Зачастую последствием таких травм становится паралич, при котором пациенты не могут двигаться и шевелят только пальцами рук. Мужчине повезло, своевременная операция помогла сохранить двигательную активность.