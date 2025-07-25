В Подмосковье пенсионерка лечилась магнитами и оказалась в больнице

В Сергиево-Посадскую больницу была госпитализирована 75-летняя женщина с гипертоническим кризом и жалобами на одышку. Давление, как выяснилось, долго фиксировалось на уровне 190/100. Об этом сообщила пресс-служба областного Минздрава.

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Как оказалось, последние полгода пенсионерка перестала системно принимать лекарства и сделала выбор в пользу «магнитной терапии», о которой узнала от знакомой. Женщина нашла в сети «специальное» магнитное устройство и занималась самолечением.

Ей диагностировали гипертонический криз, атеросклероз сосудов нижних конечностей и повышенный уровень холестерина. Были назначены лекарства для снижения давления, антитромботические препараты и гипохолестериновая диета. Уже вскоре пациентка почувствовала себя лучше.

По данным источника, женщина привезла с собой магнитный аппарат и собиралась продолжить терапию в стационаре, но врачи убедили ее отказаться от использования устройства. После недели в больнице пациентка была выписана домой в удовлетворительном состоянии.