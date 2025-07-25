Хирурги удалили пациенту опухоль весом более килограмма

В Воронежский областной онкоцентр обратилась 47-летняя женщина из Белгородской области. Ее беспокоило увеличение левой части живота и онемение левой ноги. Ранее она проходила обследование в пределах своего региона.

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В воронежском онкоцентре пациентке провели дообследование: результаты показали забрюшинное новообразование, распространяющееся на левое бедро, сдавливающее нервы, а также оттесняющее сосуды, которые участвуют в кровоснабжении ноги.

Учитывая распространение новообразования на ногу и тесное прилежание бедренных сосудов, в бригаде был задействован сосудистый хирург. Операция прошла под руководством главврача онкодиспансера Ивана Мошурова.

Врачи организовали доступ к новообразованию на бедре, сохранив нервные стволы и важные анатомические элементы. Размер опухоли превышал 25х15х15 сантиметров, а вес составил 1,2 килограмма.

Пациентка была выписана в удовлетворительном состоянии, функциональность левой ноги полностью восстановлена.