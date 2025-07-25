Врачи провели сложнейшую операцию по удлинению кишечника грудному ребенку

Врачи Детской городской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова помогли младенцу с тяжелыми врожденными патологиями органов желудочно-кишечного тракта, дав ему шанс на полноценную жизнь. Ребенку потребовались две сложные операции - сразу после рождения и через год. Сначала новорожденному восстановили целостность брюшной стенки, а затем, когда малыш окреп, выполнили редкую операцию по удлинению кишечника. Сейчас маленький пациент находится под наблюдением специалистов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«Мы выстраиваем в столице эффективную систему помощи детям на всех этапах жизни. Сегодня в структуре трех крупнейших детских стационаров столицы уже работают шесть специализированных центров, где оказывают помощь детям с врожденными патологиями пищеварительной системы и сердца. Мощный инфраструктурный каркас и профессионализм медиков позволяет нам не только выявлять патологии у малышей еще до их появления на свет, но и решать сложные клинические случаи - дать шанс на счастливое детство, полноценную жизнь. История маленького пациента ДГКБ им. Филатова - тому подтверждение. Врачи диагностировали у ребенка тяжелую патологию еще на этапе внутриутробного развития. В первые сутки жизни малыш перенес операцию по коррекции дефекта брюшной стенки, а через год - уникальное вмешательство по удлинению кишечника. Между операциями за состоянием ребенка наблюдали медики специализированного Гастроцентра при Филатовской больнице. В этом учреждении применяют самые современные протоколы ведения таких пациентов», — сообщила Анастасия Ракова.

Еще до рождения врачи поставили малышу диагноз "гастрошизис с атрезией тонкой кишки" - это сочетание двух врожденных дефектов: с одной стороны, петли кишечника выступали наружу через брюшную стенку, с другой, наблюдалась непроходимость тонкой кишки, просвет на одном из ее участков был полностью закрыт. Благодаря своевременной диагностике медики были хорошо подготовлены к рождению ребенка и уже в первые сутки его жизни провели операцию - восстановили целостность брюшной полости.

Через 12 месяцев, когда малыш подрос, ему выполнили сложное хирургическое вмешательство по удлинению тонкой кишки. Такие операции в системе столичного здравоохранения выполняются только в Детской городской клинической больнице им. Н. Ф. Филатова.

Врачи смогли полностью устранить непроходимость кишечника, улучшить пищеварительную функцию организма ребенка. Благодаря оперативной помощи малыш получил шанс на счастливое и полноценное детство наравне со сверстниками. В дальнейшем он будет наблюдаться в детском Гастроцентре при ДГКБ им. Н. Ф. Филатова. Здесь опытные специалисты будут мониторить его восстановление, при необходимости назначат дополнительное лечение.

Основной задачей новых детских центров лечения является обеспечение непрерывности специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям с патологиями сердца и желудочно-кишечного тракта. Теперь благодаря созданию сети детских центров лечения необходимая помощь сконцентрирована в одном месте.

В частности, центр лечения заболеваний гепатобилиарной системы и синдрома короткой кишки в ДГКБ им. Н. Ф. Филатова специализируется на заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, селезенки, поджелудочной железы, в том числе и пороках развития, а также на синдроме короткой кишки. Это патологический синдром, вызванный уменьшением всасывательной поверхности тонкой кишки, как правило, за счет сокращения ее протяженности. Кроме того, именно в структуре Филатовской детской больницы работает один из столичных детских эндоскопических центров - современная профильная клиника, где в максимально комфортных условиях выполняют исследования органов желудочно-кишечного тракта, гастро- и колоноскопии.

Все центры оснащены оборудованием экспертного класса. Выработан единый стандарт наблюдения за пациентами. Диагноз устанавливается на основе комплексной оценки клинических, лабораторных и морфологических данных. Сложные случаи рассматриваются командой высококвалифицированных специалистов коллегиально.