Вице-мэр Ракова: Столичные врачи выполнили сложнейшую операцию по удлинению кишечника грудному ребенку

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Врачи Детской городской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова помогли младенцу с тяжелыми врожденными патологиями органов желудочно-кишечного тракта, дав ему шанс на полноценную жизнь. Ребенку потребовались две сложные операции - сразу после рождения и через год. Сначала новорожденному восстановили целостность брюшной стенки, а затем, когда малыш окреп, выполнили редкую операцию по удлинению кишечника. Сейчас маленький пациент находится под наблюдением специалистов. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Врачи провели сложнейшую операцию по удлинению кишечника грудному ребенку
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«Мы выстраиваем в столице эффективную систему помощи детям на всех этапах жизни. Сегодня в структуре трех крупнейших детских стационаров столицы уже работают шесть специализированных центров, где оказывают помощь детям с врожденными патологиями пищеварительной системы и сердца. Мощный инфраструктурный каркас и профессионализм медиков позволяет нам не только выявлять патологии у малышей еще до их появления на свет, но и решать сложные клинические случаи - дать шанс на счастливое детство, полноценную жизнь. История маленького пациента ДГКБ им. Филатова - тому подтверждение. Врачи диагностировали у ребенка тяжелую патологию еще на этапе внутриутробного развития. В первые сутки жизни малыш перенес операцию по коррекции дефекта брюшной стенки, а через год - уникальное вмешательство по удлинению кишечника. Между операциями за состоянием ребенка наблюдали медики специализированного Гастроцентра при Филатовской больнице. В этом учреждении применяют самые современные протоколы ведения таких пациентов», — сообщила Анастасия Ракова.

Еще до рождения врачи поставили малышу диагноз "гастрошизис с атрезией тонкой кишки" - это сочетание двух врожденных дефектов: с одной стороны, петли кишечника выступали наружу через брюшную стенку, с другой, наблюдалась непроходимость тонкой кишки, просвет на одном из ее участков был полностью закрыт. Благодаря своевременной диагностике медики были хорошо подготовлены к рождению ребенка и уже в первые сутки его жизни провели операцию - восстановили целостность брюшной полости.

Через 12 месяцев, когда малыш подрос, ему выполнили сложное хирургическое вмешательство по удлинению тонкой кишки. Такие операции в системе столичного здравоохранения выполняются только в Детской городской клинической больнице им. Н. Ф. Филатова.

Врачи смогли полностью устранить непроходимость кишечника, улучшить пищеварительную функцию организма ребенка. Благодаря оперативной помощи малыш получил шанс на счастливое и полноценное детство наравне со сверстниками. В дальнейшем он будет наблюдаться в детском Гастроцентре при ДГКБ им. Н. Ф. Филатова. Здесь опытные специалисты будут мониторить его восстановление, при необходимости назначат дополнительное лечение.

Основной задачей новых детских центров лечения является обеспечение непрерывности специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи детям с патологиями сердца и желудочно-кишечного тракта. Теперь благодаря созданию сети детских центров лечения необходимая помощь сконцентрирована в одном месте.

В частности, центр лечения заболеваний гепатобилиарной системы и синдрома короткой кишки в ДГКБ им. Н. Ф. Филатова специализируется на заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей, селезенки, поджелудочной железы, в том числе и пороках развития, а также на синдроме короткой кишки. Это патологический синдром, вызванный уменьшением всасывательной поверхности тонкой кишки, как правило, за счет сокращения ее протяженности. Кроме того, именно в структуре Филатовской детской больницы работает один из столичных детских эндоскопических центров - современная профильная клиника, где в максимально комфортных условиях выполняют исследования органов желудочно-кишечного тракта, гастро- и колоноскопии.

Все центры оснащены оборудованием экспертного класса. Выработан единый стандарт наблюдения за пациентами. Диагноз устанавливается на основе комплексной оценки клинических, лабораторных и морфологических данных. Сложные случаи рассматриваются командой высококвалифицированных специалистов коллегиально.