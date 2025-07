Мужчина пожаловался на опухшие пальцы и оказался смертельно болен

Врачи не смогли спасти 55-летнего мужчину с раком легкого, который слишком поздно обратился за помощью. Он был уверен, что в его состоянии нет ничего серьезного и полгода проблему игнорировал. Перед тем, как его доставили в австралийскую больницу, мужчина жаловался на отек и болезненные ощущения в области пальцев. Кашля у него не было.

© РИА Новости

Как сообщается в The New England Journal of Medicine, у австралийца болел один палец на руке и один палец на ноге. И все это с правой стороны. Изначально медики заподозрили подагру. Но затем у австралийца нашли акрометастаз (метастазы в конечности) плоскоклеточного рака легкого.

Отмечается, что при раке легких пальцы могут увеличиваться в размерах. Обычно это связано с прогрессированием недуга. При этом страдают только кончики пальцев.

Рак легкого во многих случаях выдает сочетание таких спитом как кашель, который не проходит в течение трех недель, одышка, боль в грудной клетке без травмы, осиплость голоса. Иногда пациент теряет вес, жалуется на периодическое повышение температуры, напомнили врачи.