Эксперт сообщил, что нужно сделать больным диабетом в жару

Нахождение на солнце повышает уровень сахара в крови у больных сахарным диабетом, пребывание на жаре может привести к резкому скачку этого показателя. Чтобы избежать негативных последствий, следует адаптировать дозировки инсулина под климатическую ситуацию, рассказал ТАСС член Европейской и Американской ассоциаций эндокринологов, практикующий диабетолог Анас Альфарадж.

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«Пассивный отдых на солнце может повысить сахар - за счет жары и обезвоживания. А если человек активен - гуляет, купается, занимается спортом - инсулин работает быстрее, и возрастает риск гипогликемии. Поэтому в жару нужно адаптировать дозировки под ситуацию», — рассказал специалист.

Врач пояснил, что длительное пребывание на солнце без движения нередко заканчивается скачками уровня сахара в крови до 15-20 ммоль/л. Кроме того, люди, которые часто сталкиваются с гипогликемией, могут не заметить снижения сахара на жаре - чувствительность снижается, особенно при обезвоживании, что может закончиться потерей сознания. При этом жара может маскировать симптомы, такие как: головокружение, потливость и слабость - они могут быть признаками как перегрева, так и гипогликемии.

«Когда температура повышается, усиливается кровообращение и ускоряется всасывание инсулина - это может привести к неожиданной гипогликемии, особенно у инсулинозависимых. Параллельно обезвоживание вызывает сгущение крови, и уровень сахара может резко вырасти. Эта двойственность делает управление диабетом особенно сложным в жару», — отметил Альфарадж.

Во время жары врач посоветовал использовать системы мониторинга для отслеживания уровня глюкозы в реальном времени. В случае, если такие устройства недоступны, рекомендуется увеличивать частоту измерений с помощью глюкометра: минимум четыре-шесть раз в сутки - утром, перед выходом на улицу, после физической активности и при малейшем недомогании.

Также специалист посоветовал следить за местами инъекций, так как высокая температура расширяет капилляры в подкожной жировой ткани, и инсулин начинает всасываться быстрее.