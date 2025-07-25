Как цифровые сервисы помогают врачам точнее ставить диагнозы

Двенадцать минут, заложенные в среднем на прием терапевта в столичных клиниках, многих удивляют. "Ну что можно сделать за такое короткое время?" - говорят порой возрастные москвички, ожидая приглашения к доктору. Между тем очередей в коридорах городских поликлиник вы не увидите. Да и большинство горожан на самом деле давно привыкли приходить на прием именно к часу, на который сами же и записались. И конечно же, ценят, что такая точность не отнимает у них, как когда-то, по полдня на визит к нужному специалисту. Как же врачам удается уложиться в эти самые двенадцать минут?

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Навигатор здоровья

Дело в том, что прием сейчас начинается до того, как человек переступит порог кабинета врача. Еще в момент записи он не просто выбирает фамилию специалиста, консультацию которого хочет получить. Сначала нужно ответить на вопросы цифрового помощника доктора - так называемого ИИ-агента о цели визита. Рассказать, что именно беспокоит, какие симптомы проявляются. Умный сервис задает уточняющие вопросы.

«На основе полученных ответов он анализирует вашу электронную медицинскую карту, включая все предыдущие обращения, диагностику, даже вызовы скорой помощи и госпитализации, которые могут быть связаны с жалобами, с которыми вы обращаетесь в данный момент, — рассказал "РГ" главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы главный врач городской поликлиники N 220 Андрей Тяжельников. — Скажем, если беспокоят боли в колене, ИИ-агент отыщет результаты МРТ прошлых лет, заключения хирурга, назначаемые препараты в процессе лечения. Итогом этой работы станет подробная сводка информации, по которой очевидно, на какой стадии находится заболевание - начальной или уже есть история».

Напомню, электронные медкарты пришли в Москве на смену толстым потрепанным бумажным в 2015 году. Но и в них информации уже скопилось так много, что вручную искать все нужные сведения пришлось бы долго.

«В карте даже одного пациента аккумулированы десятки протоколов осмотров, данные результатов анализов и назначений. Искусственный интеллект работает здесь как умный навигатор - незаметный, но важный помощник в системе здравоохранения нового поколения», — комментирует работу ИИ-агента заммэра по вопросам социального развития Москвы Анастасия Ракова.

Неудивительно, что новый сервис так востребован у медиков. Всего за месяц после запуска он подготовил более двух миллионов сводок - так называемых саммари о состоянии здоровья москвичей. Для самих пациентов, по словам заммэра, это еще и дополнительная гарантия, что ни одна деталь из их медицинской истории не будет упущена.

Прием вдвоем

На самом же приеме врачу уже не придется спрашивать: впервые ли такие симптомы появились - вся предыстория на экране компьютера. Благодаря этому на осмотр больного, на беседу с ним у него остается больше времени, что позволит лучше вникнуть в состояние его здоровья. Но и тут доктор не одинок: под руками еще два цифровых сервиса с ИИ. Первый - ТОП-3. Имея общую картину, он предлагает три наиболее вероятных диагноза. Внедренный более четырех лет назад сервис сейчас безошибочно определяет уже 95 процентов заболеваний. Тем не менее для еще более высокой точности этот помощник формирует перечень необходимых исследований и консультаций узких специалистов. После их прохождения подключается еще один сервис - ТОП-1, который выставляет свой вариант заключительного диагноза. Выходит, самому врачу можно вообще не думать, чем реально болен пациент? Оказывается, нет.

«ИИ выполняет исключительно вспомогательную роль, — говорит Андрей Тяжельников. — Решение все равно за врачом - он может скорректировать, сократить или дополнить рекомендации, полученные от цифрового помощника».

Все дело в цифре

Технологическое ядро столичной медицины - единая медицинская информационно-аналитическая система - ЕМИАС. Именно она объединяет все ключевые направления лечения и диагностики. Включает в себя электронную регистратуру, электронную медицинскую карту, а также позволяет развивать умные алгоритмы и сервисы на основе искусственного интеллекта. Взять, например, единую радиологическую систему. Еще не так давно каждая поликлиника сама проводила рентгеновские исследования, КТ, МРТ и сама же описывала их. Теперь описанием занимается Московский центр диагностики и телемедицины - один из крупнейших в мире. Для анализа медицинских снимков он создал сервисы на основе ИИ. И это дало не только скорость, что при постановке диагноза немаловажно. Комплексные ИИ-сервисы находят на одном снимке одновременно до 14 патологий, причем среди них нередко встречаются заболевания, о которых сам пациент даже не подозревал. И таких сервисов, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, столичным специалистам уже доступно свыше 50. Нейросети работают более чем по 40 направлениям, выявляя болезни сердца, позвоночника, надпочечников, онкологию и многие другие.

Москвичам же удобно то, что эти снимки им больше не нужно хранить и при необходимости искать оригинал - все имеется в электронной медкарте, к которой есть доступ у всех медицинских учреждений Москвы. Пошли на консультацию к какому-то специалисту? Не надо запасаться снимками, справками и выписками - он войдет в вашу карту и все увидит сам. Особенно это важно для экстренных случаев - скорая еще только везет больного в клинику, а бригада, которая готовится к его встрече, уже знакомится с его электронной медкартой, видит, были ли предпосылки этого заболевания прежде, есть ли аллергия на какие-то препараты.

Постепенно электронная медкарта с помощью раздела "Дневник здоровья" приучает москвичей и к постоянной заботе о своем здоровье. Лишь за последний год они стали на четверть чаще сами вводить в этот раздел показатели своего артериального давления, пульса, уровня сахара и другие данные. Но если раньше делали это с помощью ручного ввода через телефон или компьютер, то совсем недавно Москва первой в России внедрила внесение показателей здоровья с помощью ИИ-ассистента Алисы. Ввести данные о давлении и пульсе теперь можно с любого устройства, где установлен этот ассистент - от смартфонов до умных колонок. Нужно только получить доступ к своей электронной медкарте, авторизоваться в приложении "УМИФС ИНФО" через учетную запись портала mos.ru, зайти в раздел "Дневник здоровья" и нажать "Подключить Алису", после чего следовать пошаговой инструкции. В процессе взаимодействия Алиса назовет код, который нужно ввести в приложении "ЕМИАС ИНФО". После этого достаточно сказать: "Алиса, запусти навык ЕМИАС" - и далее голосом передать давление и пульс. Вся процедура займет не больше минуты. Для врача это станет частью клинической картины и при очном, и при дистанционном приеме.

Как сообщила Анастасия Ракова, до конца лета Алиса сможет вносить в карту также данные об уровне сахара и кислорода в крови, информацию о приступах стенокардии, отслеживать изменения в росте и весе пациента. Эта функция, по мнению экспертов, очень удобна пожилым пациентам и всем, кому трудно набирать данные на клавиатуре. А главное, пригодится людям с хроническими заболеваниями, которым важно регулярно отслеживать свои жизненные параметры.