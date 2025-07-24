Певица похудела на 50 килограммов и пожертвовала свою кожу детям с ожогами

Мексиканская певица Шейла Тадео рассказала, что похудела на 50 килограммов, а излишки кожи пожертвовала детям с ожогами. Об этом пишет издание Publimetro.

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Как отметила Тадео, после экстремального похудения она обратилась к пластическому хирургу, который и рассказал ей о возможности отдать кожу на благотворительность. Помимо детей, ее получат люди с диабетической стопой.

Врач также объяснил звезде, что ее кожа идеально подходит для пересадки. По словам исполнительницы, она не просила дать ей немного времени на раздумья, а сразу же согласилась на предложение. Она также заявила, что отказ мог бы стать одной из самых больших ошибок в ее жизни.