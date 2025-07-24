В Волжском филиале Центра Шумакова провели более 260 трансплантаций органов

Филиалу Центра трансплантологии и искусственных органов им. академика В. И. Шумакова в Волжском исполнилось пять лет. Местные хирурги освоили пересадку почки, а потом и сердца. Врачи провели более 260 трансплантаций, в том числе три десятка - "кардиомотора". Здесь создано первое в России отделение реабилитации после пересадки органов.

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Один из 13,5 тысячи пациентов, которым была оказана помощь, - Игорь Стадник из Жирновска. Мужчина страдал от тромбоэмболии - острой закупорки кровеносного сосуда оторвавшимся тромбом. Пользовался кардиостимулятором, но со временем стала неизбежна операция. И, что важно, для этого не понадобилось далеко ехать.

А вот совсем свежая история. Волгоградец Иван Циотис сам работает врачом центра микрохирургии глаза. У его 15-летнего сына Андрея с рождения проблемы с почками. Всю жизнь он проходит курсы лечения.

"Мы собирались в Европу на операцию, но нас остановили, сказали, что наши специалисты могут сделать не хуже", - говорит Иван.

Донором подошел отец. К операции приступили без промедлений. Сейчас у парня все хорошо.

"Можно заниматься спортом, бегать и качаться для себя. Теперь надо не промотать жизнь, чтобы родители были мной довольны", - по-взрослому рассуждает Андрей.

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Академик Сергей Готье, директор Центра Шумакова: