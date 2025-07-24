Хирурги спасли пациента с ножевым ранением и остановкой сердца

В Мариинской больнице Санкт-Петербурга спасли 27-летнего мужчина с ножевым ранением в грудь и остановкой сердца. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению города.

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В стационар мужчина поступил в крайне тяжелом состоянии, потеряв много крови, в шоковом состоянии. Ситуация осложнялась тем, что нож был извлечен из раны до приезда скорой, что привело к резкому усилению кровотечения. Во время подготовки к экстренному хирургическому вмешательству у пациента остановилось сердце, что потребовало применения реанимационных мер.

Было выполнено сложнейшее хирургическое вмешательство, прямой массаж сердца. Пришлось применить реанимационную торактомию (послойное вскрытие грудной клетки).

"В рамках гражданского здравоохранения мне пришлось столкнуться с таким впервые" - подчеркнул заместитель главного врача по хирургии Иван Соловьев.

Но в итоге все сложилось хорошо, пациенту второй раз подарили жизнь в буквальном смысле этих слов.

"В момент удара я осознал, что у меня в груди нож и подумал: вот и все, конец, получается. Я потерял сознание и дальше очнулся уже в реанимации. Я очень благодарен команде медиков - они совершили невозможное. Если бы в этой картине хоть один пазл не сложился, то меня бы здесь не было, " - сказал пациент.

Сейчас его состояние позволяет говорить о выписке из больницы.