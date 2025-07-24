Луна Феннер, также известная как девочка «в маске Бэтмена», завершила второй этап лечения в Санкт-Петербурге. В дальнейшем врачам предстоит удалить 20% рубцовой ткани, приводит ТАСС слова пластического хирурга, доктора медицинских наук Ольги Филипповой.

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К настоящему времени 80% площади поверхности рубца заместили здоровой кожей. Однако опасность для ребенка еще не миновала. Остались фрагменты рубцовой ткани с пигментацией, при этом основная пигментация рубцов расположена в центральной зоне лица. Лечение необходимо продолжать, подчеркнула Ольга Филиппова.

Вскоре девочке снимут послеоперационные швы, и она вернется вместе с родителями в США. Через год ей предстоит пройти еще один этап лечения, в ходе которого ей удалят фрагменты рубцовой ткани и восстановят веко.

Напомним, Луна Феннер родилась с гигантским невусом на лице, напоминавшем маску. Он не только представлял собой косметическую проблему, но и угрожал здоровью ребенка был очень велик риск развития меланомы.

Помочь девочке взялись российские врачи. В 2019 году Луне провели первую операцию, тогда ей было всего семь месяцев. С тех пор Луна вместе с родителями неоднократно приезжала в Россию для дальнейшего лечения.