В Подмосковье врачи спасли зрение полуторагодовалому пациенту

В Детский клинический центр им. Рошаля поступил полуторагодовалый пациент. Его родители заметили, что правый глаз отклоняется к носу, и приняли решение обследоваться. По данным пресс-службы регионального Минздрава, у мальчика выявили катаракту.

Речь идет о помутнении хрусталика, которое серьезно ограничивает зрение. Без операции ребенок мог ослепнуть. Кроме катаракты была выявлена особенность развития глаза, когда в нем остаются лишние сосуды и ткани, обычно исчезающие до рождения. Врачи удалили помутневший хрусталик и устранили помутнение задней капсулы через узкий зрачок, имплантировали искусственный хрусталик.

Получасовая операция прошла успешно, уже на следующий день косоглазие ребенка стало менее выраженным. Зрение тоже постепенно начало восстанавливаться.