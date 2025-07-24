Врач рассказал, как избежать осложнений после замены хрусталика

Возрастная дальнозоркость, или пресбиопия, развивается у большинства людей после 40 лет из-за старения хрусталика и затрудняет чтение и работу с гаджетами, рассказал кандидат медицинских наук, руководитель Офтальмологической клиники Европейского медицинского центра (EMC) Элиас Раид. Способ спастись от осложнений после этой операции он назвал в беседе с «Лентой.ру».

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Чтобы скорректировать возрастную дальнозоркость, офтальмологи устанавливают мультифокальные искусственные хрусталики вместо родных, заявил Раил. В частности, специалисты внедрили в клиническую практику высокоточный диагностический сканер для лазерной коррекции имплантированных мультифокальных искусственных хрусталиков. Этот метод позволяет убрать оптические дефекты в виде бликов от фар при вождении ночью, двоения букв в полумраке, которые возникают после установки искусственных хрусталиков для коррекции зрения после 40 лет.

«Главный фактор успеха — точная центровка имплантируемого хрусталика. Мы первыми в России начали использовать специальный диагностический сканер, который позволяет учесть анатомические особенности глаза и скорректировать возможные оптические дефекты уже после имплантации. В таких случаях это оптимальное решение. Процедура занимает не больше десяти минут и позволяет устранить искажения, восстановить четкость и контрастность зрения», — Элиас Раид, офтальмохирург.

Лазерная коррекция проводится не ранее чем через два месяца после операции, уточнил Раид. В результате пациенты избавляются от бликов и двоения, а зрение приобретет утраченное качество, заключили в клинике.

Ранее офтальмолог Александр Кривун заявил, что после 50 лет необходимо регулярно проверять зрение. Дело в том, что именно после этого возраста, по его словам, начинаются проблемы с глазами.