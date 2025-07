Пожилой британец полностью восстановился после клинической смерти

Житель Великобритании Стив Далтон пережил клиническую смерть и смог полностью восстановиться.

Происшествие случилось, когда 64-летний мужчина помогал своей дочери строить детскую площадку в саду. В какой-то момент он упал без сознания — у него произошел сердечный приступ.

Его сын делал отцу сердечно-легочную реанимацию до приезда врачей. Медики боролись за жизнь мужчины более трех часов. Его сердце не билось 45 минут. Пациента удалось вернуть к жизни после многократного применения дефибриллятора, сообщает портал Need To Know.

Стива привезли в больницу в состоянии комы. По слова врачей, у него было не более двух процентов шанса выжить, поскольку мозг сильно пострадал от нехватки кислорода. Однако уже на следующее утро мужчина пришел в себя и почти сразу стал самостоятельно общаться с близкими. Несмотря на критическое состояние, в котором он находился, ему удалось полностью восстановиться.

