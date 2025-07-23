В России создадут список стратегически важных лекарств

В России появится список стратегически значимых лекарств. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно документу, к таким препаратам будут относиться медикаменты, обеспечивающие приоритетные потребности здравоохранения, включая профилактику и лечение наиболее распространенных заболеваний в стране. Такие препараты должны производиться на территории России. Авторы инициативы в пояснительной записке отмечали, что это гарантирует наличие рабочих мест на производстве, пишет ТАСС.

Перечень стратегически важных лекарств, а также порядок и критерии его формирования должно утвердить правительство. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

Комментирует директор по развитию аналитической компании RNC-pharma Николай Беспалов:

— У нас есть определенная картина заболеваемости и смертности, и с точки зрения смертности лидируют, например, сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, диабет, и, вероятнее всего, вакцинопрофилактика — это, наверное, основные направления, на которые будет направлен документ. И, конечно, по базовому набору этих продуктов необходимо иметь возможность обеспечивать пациентов полностью самостоятельно, не зависеть ни от кого, с тем чтобы люди были защищены, система здравоохранения имела возможность получать необходимый набор продуктов, и чтобы на цены можно было эффективно воздействовать за счет развития конкуренции, за счет развития ассортимента. Плюс на основе этого списка планируется развивать систему преференций, собственно, для стимулирования производства этих продуктов в нашей стране. Речь идет не о запрете на поставку тех или иных продуктов, а именно предоставление отечественным производителям дополнительных преференций. Причем, если компания-производитель иностранная, допустим, она локализовала производство какого-то продукта, но опять же, она будет претендовать на тот же самый набор преференций, что и отечественные компании, здесь разницы не будет, разница будет только в глубине производственного цикла. Это очень важная инициатива, потому что сейчас зачастую и компании, которые производят все самостоятельно, и компании, которые производят, например, из зарубежного сырья, и компании, которые просто занимаются упаковкой готовых препаратов в России, претендуют на практически одинаковые размеры преференций, хотя, если сравнивать продукт, который просто привезли в готовом виде и упаковали в коробочки картонные, и сделать изначально сырье, а потом уже из этого сырья готовить лекарственные препараты, только после этого уже упаковать их в коробочки — это реально задача, различающаяся на порядок с точки зрения сложности и финансовой емкости.

— И цены потолок какой-то будет, все-таки они должны быть доступны.

— В отношении цен здесь никаких изменений происходить, по сути, не будет, просто два продукта, один из которых полностью по полному циклу производится на территории нашей страны, он считается автоматически победившим. Понятно, что можно рассчитывать на какое-то снижение цены в ходе этих торгов, если рассматривать обычную ситуацию, но, как правило, снижение, оно очень незначительно, и стимулирование деятельности таких производителей полного цикла, оно стоит гораздо дороже.

Обсуждение перечня продолжается почти 15 лет. В 2010 году в список входило 57 лекарств, в 2020-м — уже 215. Известно, что он будет существенно меньше списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в который сейчас входит 808 наименований.