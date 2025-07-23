Орловские врачи удалили женщине опухоль яичника весом более 12 кг
Врачи Орловского онкодиспансера удалили женщине опухоль яичника весом более 12 килограммов, которую пациентка считала лишним весом. Об этом сообщается на сайте медучреждения.
"Случай оказался уникален не только весом образования, но и тем, что длительное время пациентку не тревожили ни боли, ни другие симптомы. А постепенный набор веса казался всего лишь следствием переедания", – указано в публикации.
Когда женщина почувствовала боли, она обратилась к врачу. Результаты ультразвукового исследования и компьютерной томографии показали опухоль, которая росла из яичника и доходила до легких, занимая всю брюшную полость, уточнили в онкоцентре.
На следующий день пациентке провели операцию, которая вместе с гистологическим заключением длилась чуть меньше двух часов, уточнил врач-онкогинеколог Александр Квиленков. После вмешательства состояние женщины улучшилось, живот уменьшился, также она потеряла в весе 15 килограммов.
Ранее московские врачи спасли 32-летнюю пациентку с миксомой (доброкачественной опухолью. – Прим. ред.) в брюшной полости. Новообразование объемом 95 кубических сантиметров находилось рядом с висцеральной брюшиной.
С помощью нескольких проколов медики успешно удалили опухоль. Через несколько дней женщину выписали из больницы.