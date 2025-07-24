Зачем сдавать кровь на ферритин и железо

Дефицит железа — распространенное состояние, особенно у женщин репродуктивного возраста. Оно развивается постепенно, часто без выраженных симптомов, и может не сопровождаться снижением гемоглобина. О том, к каким последствиям может привести дефицит, рассказала «‎Рамблеру» врач-гинеколог и эндокринолог Маргарита Гончаренко.

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Железо — микроэлемент, необходимый для жизнедеятельности всех тканей. Оно участвует в переносе кислорода, поддержании иммунной функции и регуляции клеточного метаболизма. При недостатке железа нарушается снабжение клеток кислородом, что постепенно снижает работоспособность и ухудшает общее самочувствие.

«Железодефицит — это не всегда анемия. Человек может не подозревать о дефиците, пока не появляются устойчивые жалобы. Анализ на ферритин — это первый и обязательный шаг при хронической усталости, выпадении волос, ломкости ногтей. Без него нельзя точно понять, есть ли у организма запасы железа», — объясняет врач-гинеколог.

Причины дефицита железа

Состояние может сохраняться годами без критических изменений гемоглобина, но при этом ткани страдают от гипоксии. Нарушение баланса между поступлением и расходом железа может происходить по ряду причин:

Хроническая кровопотеря (обильные менструации, язвенные заболевания ЖКТ, геморрой); Повышенная потребность в железе (беременность, период лактации); Нарушения питания (вегетарианство, ограниченные диеты, целиакия, гастрит); Системные воспалительные или аутоиммунные процессы; Хроническая болезнь почек.

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Клинические проявления

На ранних стадиях дефицит железа может не сопровождаться анемией. Жалобы связаны с кислородным голоданием тканей, нарушением структуры кожи, слизистых и волосяных фолликулов.

Часто наблюдаются:

усталость, утомляемость,

снижение переносимости физических нагрузок,

сухость кожи, ломкость ногтей, выпадение волос,

снижение температуры тела, ощущение холода,

бледность слизистых,

нарушения вкуса (желание есть несъедобные вещества — например, лед или мел).

Какие анализы информативны

Для оценки железодефицита недостаточно измерения уровня гемоглобина. В рутинной практике следует ориентироваться на показатели обмена железа:

Ферритин — отражает запасы железа в организме,

— отражает запасы железа в организме, Железо сыворотки — показывает текущую концентрацию,

— показывает текущую концентрацию, ОЖСС (общая железосвязывающая способность сыворотки) и насыщение трансферрина — демонстрируют, как организм перерабатывает и транспортирует железо,

(общая железосвязывающая способность сыворотки) и насыщение трансферрина — демонстрируют, как организм перерабатывает и транспортирует железо, Гемоглобин, гематокрит, эритроциты — помогают оценить наличие или отсутствие анемии.

«Даже при нормальном гемоглобине может быть нулевой ферритин. Это состояние требует коррекции, особенно у женщин с регулярной кровопотерей. Не стоит ждать развития симптомной анемии», — отмечает эндокринолог.

Лечение и подход к коррекции

Тактика зависит от выраженности дефицита и причин, его вызвавших. Врач оценивает картину анализов и подбирает терапию индивидуально.

Основные меры:

Прием препаратов железа в терапевтической дозировке (по назначению врача);

Включение в рацион продуктов, богатых железом: мясо, печень, бобовые, гречка;

Устранение причин кровопотери (например, лечение миомы, гастрита);

Сопутствующий прием витамина С для улучшения усвоения железа.

Самостоятельный прием препаратов железа не рекомендован. Избыточное поступление железа может привести к нарушению функции печени и другим осложнениям.

«Препараты железа нельзя назначать себе самостоятельно. Дозировка подбирается строго по результатам анализов. После курса терапии ферритин необходимо контролировать повторно», — подчеркивает Гончаренко.

Профилактика

Регулярный лабораторный контроль помогает выявлять дефицит на доклинической стадии. Это позволяет своевременно начать профилактическую терапию и избежать развития симптомов. Особенно это важно для:

женщин с обильными менструациями,

пациентов с хроническими заболеваниями ЖКТ,

вегетарианцев и лиц с ограниченным рационом,

беременных и кормящих женщин.

«Одна пробирка крови может многое объяснить. Вовремя выявленный дефицит — это шанс избежать системных последствий и восстановить качество жизни», — резюмирует Маргарита Гончаренко.

Таким образом, если у вас наблюдаются признаки хронической усталости, снижение работоспособности, выпадение волос или нарушения концентрации — имеет смысл сдать анализ на ферритин и обмен железа. Эти показатели доступны, информативны и помогают выявить скрытый дефицит до того, как начнутся тяжелые проявления.

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