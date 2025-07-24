Как распознать преддиабет на ранних стадиях

Преддиабет — это нарушение обмена углеводов, при котором уровень глюкозы в крови выходит за пределы нормы, но не достигает показателей, характерных для сахарного диабета второго типа. Это промежуточное состояние требует внимания, поскольку при отсутствии коррекции может привести к развитию хронической патологии с системными осложнениями. Мурадов Эшкин, врач-эндокринолог сети клиник «‎Семейная», рассказал об этом состоянии подробнее.

© fcafotodigital/iStock.com

Согласно наблюдениям, преддиабет может долгое время протекать без выраженной симптоматики. Пациент не ощущает резких изменений и не обращается за медицинской помощью. При этом уже формируется инсулинорезистентность — снижение чувствительности тканей к инсулину, гормону, регулирующему уровень сахара в крови.

«На этапе преддиабета мы имеем окно возможностей. Это обратимое состояние, если вовремя начать коррекцию питания, образа жизни и устранить факторы риска. Важно, чтобы человек осознавал риски и регулярно контролировал глюкозу крови — особенно если есть наследственная предрасположенность, избыточный вес или гипертония», — объясняет эксперт.

Симптомы преддиабета

Ранние признаки носят неспецифический характер. Однако при внимательном отношении к самочувствию и регулярной лабораторной диагностике состояние можно выявить до перехода в диабет.

Наиболее частые жалобы:

усталость, снижающаяся работоспособность,

сухость во рту, усиленная жажда,

увеличение частоты мочеиспускания,

поверхностный зуд кожи, особенно в области слизистых,

медленное заживление микроповреждений,

эпизоды затуманенного зрения,

повышенная частота грибковых и бактериальных инфекций.

Наличие одного или нескольких симптомов не свидетельствует о диагнозе. Однако лучше провести лабораторное обследование.

Правда ли, что авокадо снижает риск диабета

Диагностика преддиабета

Для постановки диагноза используется несколько лабораторных показателей. Основные методы:

Глюкоза натощак: уровень от 6,1 до 6,9 ммоль/л указывает на преддиабет Глюкозотолерантный тест (через два часа после приема раствора глюкозы): от 7,8 до 11 ммоль/л Гликированный гемоглобин (HbA1c): значения от 6,0% до 6,4% считаются преддиабетическим диапазоном

«На практике мы комбинируем методы. Один анализ может быть недостаточен. Особенно важна оценка гликированного гемоглобина — он показывает средний уровень сахара за последние три месяца», — отмечает Мурадов.

Что делать при установленном диагнозе?

На этапе преддиабета медикаментозная терапия требуется не всегда. Основной акцент делается на немедикаментозную коррекцию.

1. Питание

Ограничить потребление простых углеводов (сахар, белый хлеб, сладкие напитки);

Ввести в рацион продукты с низким гликемическим индексом: овощи, бобовые, крупы;

Контролировать размер порций и частоту приемов пищи;

Исключить трансжиры и снизить долю насыщенных жиров.

2. Физическая активность

Регулярные аэробные нагрузки: ходьба, плавание, велосипед;

Минимум 150 минут в неделю умеренной активности;

При наличии избыточной массы тела — постепенное снижение веса под контролем специалиста.

«Даже снижение массы тела на пять–семь процентов значительно уменьшает риск развития сахарного диабета. Это научно подтвержденный факт», — подчеркивает Мурадов.

3. Контроль факторов риска

Регулярная проверка артериального давления и липидного профиля;

Отказ от курения и ограничение алкоголя;

Поддержание режима сна и снижение психоэмоциональной нагрузки.

В некоторых случаях врач может назначить препараты (чаще всего метформин), особенно при сочетании преддиабета с ожирением и другими метаболическими нарушениями. Однако назначение медикаментов производится индивидуально, на основании комплексной оценки состояния.

Рекомендации по профилактике

Преддиабет можно предотвратить, если соблюдать базовые меры:

Проходить скрининг уровня глюкозы не реже одного раза в год (чаще — при наличии факторов риска); Сохранять физическую активность и нормальный индекс массы тела; Контролировать питание — избегать избыточного потребления сахара и обработанных продуктов; Обращать внимание на любые изменения в самочувствии.

Преддиабет — это сигнал, указывающий на необходимость пересмотра образа жизни и внимательного отношения к здоровью. Раннее выявление нарушений углеводного обмена позволяет предотвратить развитие диабета второго типа и избежать тяжелых осложнений.

Ранее мы писали, какие осложнения могут возникнуть при недостаточном контроле диабета.