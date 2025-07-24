Как распознать преддиабет на ранних стадиях: симптомы, диагностика и рекомендации
Преддиабет — это нарушение обмена углеводов, при котором уровень глюкозы в крови выходит за пределы нормы, но не достигает показателей, характерных для сахарного диабета второго типа. Это промежуточное состояние требует внимания, поскольку при отсутствии коррекции может привести к развитию хронической патологии с системными осложнениями. Мурадов Эшкин, врач-эндокринолог сети клиник «Семейная», рассказал об этом состоянии подробнее.
Согласно наблюдениям, преддиабет может долгое время протекать без выраженной симптоматики. Пациент не ощущает резких изменений и не обращается за медицинской помощью. При этом уже формируется инсулинорезистентность — снижение чувствительности тканей к инсулину, гормону, регулирующему уровень сахара в крови.
«На этапе преддиабета мы имеем окно возможностей. Это обратимое состояние, если вовремя начать коррекцию питания, образа жизни и устранить факторы риска. Важно, чтобы человек осознавал риски и регулярно контролировал глюкозу крови — особенно если есть наследственная предрасположенность, избыточный вес или гипертония», — объясняет эксперт.
Симптомы преддиабета
Ранние признаки носят неспецифический характер. Однако при внимательном отношении к самочувствию и регулярной лабораторной диагностике состояние можно выявить до перехода в диабет.
Наиболее частые жалобы:
- усталость, снижающаяся работоспособность,
- сухость во рту, усиленная жажда,
- увеличение частоты мочеиспускания,
- поверхностный зуд кожи, особенно в области слизистых,
- медленное заживление микроповреждений,
- эпизоды затуманенного зрения,
- повышенная частота грибковых и бактериальных инфекций.
Наличие одного или нескольких симптомов не свидетельствует о диагнозе. Однако лучше провести лабораторное обследование.
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Диагностика преддиабета
Для постановки диагноза используется несколько лабораторных показателей. Основные методы:
- Глюкоза натощак: уровень от 6,1 до 6,9 ммоль/л указывает на преддиабет
- Глюкозотолерантный тест (через два часа после приема раствора глюкозы): от 7,8 до 11 ммоль/л
- Гликированный гемоглобин (HbA1c): значения от 6,0% до 6,4% считаются преддиабетическим диапазоном
«На практике мы комбинируем методы. Один анализ может быть недостаточен. Особенно важна оценка гликированного гемоглобина — он показывает средний уровень сахара за последние три месяца», — отмечает Мурадов.
Что делать при установленном диагнозе?
На этапе преддиабета медикаментозная терапия требуется не всегда. Основной акцент делается на немедикаментозную коррекцию.
1. Питание
- Ограничить потребление простых углеводов (сахар, белый хлеб, сладкие напитки);
- Ввести в рацион продукты с низким гликемическим индексом: овощи, бобовые, крупы;
- Контролировать размер порций и частоту приемов пищи;
- Исключить трансжиры и снизить долю насыщенных жиров.
2. Физическая активность
Регулярные аэробные нагрузки: ходьба, плавание, велосипед;
Минимум 150 минут в неделю умеренной активности;
При наличии избыточной массы тела — постепенное снижение веса под контролем специалиста.
«Даже снижение массы тела на пять–семь процентов значительно уменьшает риск развития сахарного диабета. Это научно подтвержденный факт», — подчеркивает Мурадов.
3. Контроль факторов риска
- Регулярная проверка артериального давления и липидного профиля;
- Отказ от курения и ограничение алкоголя;
- Поддержание режима сна и снижение психоэмоциональной нагрузки.
В некоторых случаях врач может назначить препараты (чаще всего метформин), особенно при сочетании преддиабета с ожирением и другими метаболическими нарушениями. Однако назначение медикаментов производится индивидуально, на основании комплексной оценки состояния.
Рекомендации по профилактике
Преддиабет можно предотвратить, если соблюдать базовые меры:
- Проходить скрининг уровня глюкозы не реже одного раза в год (чаще — при наличии факторов риска);
- Сохранять физическую активность и нормальный индекс массы тела;
- Контролировать питание — избегать избыточного потребления сахара и обработанных продуктов;
- Обращать внимание на любые изменения в самочувствии.
Преддиабет — это сигнал, указывающий на необходимость пересмотра образа жизни и внимательного отношения к здоровью. Раннее выявление нарушений углеводного обмена позволяет предотвратить развитие диабета второго типа и избежать тяжелых осложнений.
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