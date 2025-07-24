В России выявлены случаи заражения новым штаммом коронавируса

Роспотребнадзор озвучил информацию, что в России 114 россиян заразились вариантом коронавируса XFG (Stratus). Заведующий лабораторией геномных исследований ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов оценил риск распространения этого варианта в стране.

Как сообщил Камиль Хафизов РИА Новости, на данный момент выявлено 114 случаев XFG. По сравнению с предыдущими вариантами этом штамм не вызывает более тяжелого течения болезни. Однако он быстро распространяется в разных странах. Его риск для общественного здоровья сегодня расценивается как низкий.

Впервые XFG, или «Стратус», был выявлен в России 24 апреля. Сейчас больше половины случаев (54%) приходится на Москву, остальные были выявлены в других 14 регионах.

Это рекомбинантный штамм, состоящий из двух высокотрансмиссивных вариантов LF.7 и LP.8.1.2. Его отличает высокая заразность, но легкое течение.

Самая характерная особенность «Стратуса» – сиплый голос.

В июне ВОЗ внесла этот штамм в список «вариантов под наблюдением», но сочла его не несущим угрозы для мира.