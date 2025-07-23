Врач объяснил связь глистов и аллергии

Гельминты могут ослабить иммунитет и спровоцировать возникновение аллергии, в том числе аллергической астмы, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры морфологии Пироговского университета Вячеслав Артищев.

© РИА Новости

Попадая в организм человека, гельминты используют его как источник питания, среду обитания и размножения. Путь проникновения чаще всего фекально-оральный — через грязные руки, немытые овощи и фрукты, воду, а также недостаточно термически обработанное мясо или рыбу.

«Оказавшись внутри, гельминты проходят сложный цикл миграций: некоторые — такие как аскариды — после попадания в кишечник проникают в кровь, достигают печени, сердца, легких, а затем вновь возвращаются в желудочно-кишечный тракт. Этот процесс сопровождается механическим повреждением тканей и воспалением. Но самое опасное — не столько механическое воздействие, сколько хроническое влияние паразитов на иммунную систему и обмен веществ. Они угнетают иммунитет, создавая благоприятные условия для вторичных инфекций, а также могут способствовать аллергическим реакциям, включая бронхиальную астму. Кроме того, многие гельминты выделяют токсины, отравляющие организм и нарушающие работу внутренних органов», — рассказал доктор.

Некоторые виды паразитов особенно опасны из-за своей склонности к инвазии жизненно важных органов, отмечает врач.