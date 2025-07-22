Хирурги РДКБ спасли семимесячную девочку от тяжелого поражения головного мозга

Российская Газета

Специалисты Российской детской клинической больницы Минздрава провели успешное лечение семимесячной девочки с редкой врожденной патологией - очаговой формой гиперинсулинизма. Чтобы спасти ребенка от тяжелого поражения головного мозга, команда хирургов провела сложнейшую реконструктивную операцию на поджелудочной железе, сохранив ее функции.

Хирурги спасли младенца от тяжелого поражения головного мозга
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Заболевание у маленькой пациентки проявилось сразу после рождения. Уже на пятые сутки жизни у ребенка была выявлена критически низкая концентрация глюкозы в крови - гипогликемия.

Врачи по месту жительства установили диагноз - врожденный гиперинсулинизм. Это состояние, при котором поджелудочная железа вырабатывает чрезмерное количество инсулина, что приводит к опасному падению уровня сахара и необходимости постоянного введения глюкозы.

«Такая ситуация несет огромные риски тяжелого поражения головного мозга - от судорожных синдромов до задержки развития и других нейродегенеративных симптомов», — пояснила "РГ" заведующая эндокринологическим отделением РДКБ Елена Демина.

Когда девочке исполнилось семь месяцев, ее направили в РДКБ для обследования и лечения. Специалисты выяснили: гиперинсулинизм у ребенка протекает в очаговой форме. При такой генетической патологии в поджелудочной железе формируется аномальное скопление размножающихся бета-клеток, бесконтрольно вырабатывающих инсулин, что и приводило к аномальному снижению уровня сахара. В каком-то смысле девочке повезло: форма заболевания позволяла провести хирургическое лечение без тотального удаления поджелудочной железы.

Но это была сложнейшая задача: хирургам предстояло удалить патологический очаг, сохранив как можно больше здоровой ткани железы, чтобы обеспечить маленькой пациентке нормальное качество жизни в будущем. И это все - у крошечного ребенка.

План операции осложнялся еще и тем, что очаг располагался в самом труднодоступном месте - на границе "головки" и "тела" поджелудочной железы. Для достижения результата хирурги приняли решение выполнить центральную резекцию железы - одну из самых технически сложных операций в панкреатохирургии.

«Поджелудочная железа - очень сложный орган, расположенный глубоко в брюшной полости и тесно связанный с жизненно важными структурами, в том числе с магистральными сосудами. В ходе операции мы удалили центральную часть железы, где находился очаг. При этом мы сохранили "головку" и "хвост" органа», — рассказал "РГ" руководитель Междисциплинарного центра реконструктивной и восстановительной хирургии брюшной полости РДКБ Дионисий Петров.

Чтобы сохранить функцию железы, хирурги провели масштабную реконструктивную операцию.

«После удаления центральной части железы мы герметизировали "головку", сохранив ее сообщение с двенадцатиперстной кишкой для отвода панкреатического сока. А к "хвосту" мы подшили петлю из тонкой кишки, создав новый путь для сока в кишечник. В итоге у нас остались две отдельные функционирующие части железы», — объяснил доктор Петров.

Поджелудочная железа выполняет две ключевые функции: участвует в пищеварении и вырабатывает инсулин для регуляции уровня сахара. Послеоперационное наблюдение подтвердило: врачам удалось полностью компенсировать гиперинсулинизм. Уровень сахара в крови девочки нормализовался, в постоянном введении глюкозы больше не было необходимости.

Кстати, как говорят специалисты, это очень редкое достижение в эндокринологии - полностью вылечить заболевание за счет хирургического устранения его источника. Врачи уверены: им удалось устранить угрозу для развития ребенка: девочка будет нормально расти, развиваться и жить полноценной жизнью.