Из легкого ребенка достали колпачок от ручки

Из легкого ребенка, страдающего от частых инфекционных заболеваний, извлекли пластиковый колпачок, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

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Восьмилетний мальчик, который примерно полгода назад начал часто болеть, попал в Детский клинический центр имени Л.М. Рошаля с жалобами на затяжную пневмонию, не поддающуюся лечению.

При обследовании выяснилось, что в правом бронхе ребенка застрял небольшой пластиковый колпачок. Из-за этого у мальчика развился воспалительный процесс в правом легком.

«Мы выполнили бронхоскопию, в ходе которой обнаружили пластиковый предмет в бронхах правого легкого и выраженное воспаление. С помощью видеоэндоскопического оборудования удалили инородное тело, которым оказался пластиковый колпачок. Со слов мальчика, он случайно его вдохнул», – рассказал заведующий хирургическим отделением №2 Никита Степаненко.

Операция заняла всего 30 минут и прошла без осложнений. Сейчас мальчик уже находится дома.