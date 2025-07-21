Эксперты просят ускорить внедрение вакцины от менингококка

По данным экспертов Минздрава РФ, с начала 2025 года в России зарегистрировано уже 1,2 тысяч случаев заражения менингококком, как среди детей, так и среди взрослых. Это вдвое больше, чем за весь 2024 год.

Известно, что менингококковая инфекция - острое заболевание, вызываемое менингококком - обладает самой высокой летальностью (17%) среди всех инфекций, для борьбы с которыми уже разработаны вакцины. Однако вакцина от менингококка до сих пор не включена в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП). По планам правительства это должно произойти до 2026 года.

Сегодня в российском Национальном календаре 12 прививок.

«Из ожидающих включения, менингококковая - номер 1 по значимости для населения. Особенно опасна менингококковая инфекция для детей в возрасте до 5 лет», - подчеркнул член Комитета Государственной Думы (ГД) по охране здоровья, д.м.н. Александр Румянцев.

Эксперты напоминают, что менингит отличается совершенно непредсказуемым течением и даже при активном лечении исход болезни далеко не всегда очевиден. Среди возможных тяжелых осложнений менингита - отёк мозга, эпилепсия, потеря слуха и зрения, нарушения жизненно важных функций, а также неврологические и когнитивные расстройства, которые возникают почти у каждого пятого заболевшего.

«От менингококка каждый десятый погибает, а каждый пятый становится инвалидом. Любое промедление - это человеческие жизни, здоровье детей и серьёзное экономическое бремя», - отмечали участники совещания по охране здоровья в ГД.

По данным Всероссийского союза пациентов, средняя стоимость лечения и реабилитации одного ребёнка составляет около 15 млн рублей

Защитить от опасной инфекции, по мнению экспертного сообщества, сегодня возможно только с помощью вакцинопрофилактики, которую необходимо включить в Национальный календарь прививок (НКПП) уже в 2025 году.