Многие мифы о здоровье живут годами, даже несмотря на опровержения врачей.

Например, гомеопатия действительно может работать, но только как эффект плацебо. То есть не благодаря действующим веществам, а потому что человек верит в результат. Примерно по такому же принципу действуют и некоторые БАДы: если вы думаете, что они помогают, то мозг способен создать иллюзию улучшения.

Если вы годами ищете причину плохого самочувствия, но при этом анализы в норме, а диагноза нет – возможно, дело вовсе не в теле, а в тревоге. Она часто проявляется как реальные физические симптомы: от зуда и бессонницы до проблем с пищеварением. И в таких случаях лучше всего обратиться к психиатру.

Почему не уходит живот, даже если вы худеете

Еще один устаревший миф – связь вакцин и аутизма. Его давно опровергли, исследование отозвали, но теория продолжает жить. Просто потому что людям проще верить в страшилки, чем в доказательную медицину.

Подробнее об этом рассказал в своем видео врач-эндокринолог Максим Кузнецов.