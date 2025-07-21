Психиатр рассказал о симптомах маскированной депрессии

Головные боли и слабость могут быть симптомами маскированной или скрытой депрессии. Об этом Pravda.Ru рассказал психиатр Артем Гилев.

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По его словам, у некоторых пациентов могут проявляться телесные боли. При этом стандартные обследования могут не видеть развития патологии, уточнил эксперт. Он добавил, что депрессия может вызывать субфебрильную температуру тела, например, постоянную температуру на уровне 37 градусов.

Психолог Вероника Ахметова до этого рассказала газете «Известия», что активное использование социальных сетей может серьезно влиять на психическое здоровье, вызывая тревожность и депрессию.

Психиатр назвал ряд признаков, на которые близкие должны обратить внимание.

«Если человек начал сужать круг интересов, стал меньше выходить из дома, общаться со своими домочадцами. Если вы заметили, что у него лицо все время грустное, что он стал много спать или мало спать, переедать или, наоборот, пропал аппетит», — перечислил Гилев.

Врач-остеопат, доктор медицинских наук, доктор остеопатии, член Российской Остеопатической Ассоциации Владимир Фролов до этого говорил, что неправильная осанка может нарушить синтез гормонов счастья в организме, что грозит развитием депрессии. По его словам, нарушение осанки вызывается неправильной работой стоп, из-за чего повышается нагрузка на коленные, тазобедренные и голеностопные суставы. На фоне этого пациенты сталкиваются с остеоартрозом, проблемами с суставами и позвоночником, а также головной болью.