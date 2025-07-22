Женщина впала в кому после двух часов на солнце

Пожилая жительница Китая впала в кому после попытки поправить здоровье с помощью двухчасового прогревания спины под палящим солнцем. Об этом сообщает South China Morning Post.

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Трагический случай произошел в провинции Чжэцзян, где пенсионерка Ван, прислушавшись к советам о «чудодейственной силе солнца», решила испробовать на себе этот метод традиционной китайской медицины. В разгар полуденной жары женщина расположилась лицом вниз на открытом участке возле дома. Она считала, что солнце «нагреет энергию ян, устранит влагу и исцелит все болезни». Она пролежала под солнцем несколько часов.

«Когда родственники обнаружили ее без сознания, было уже слишком поздно — у пациентки диагностировали обширное кровоизлияние в мозг», — рассказал главный врач регионального реабилитационного центра провинции Чжэцзян Е Сянмин.

Ван впала в кому. Экстренная операция спасла женщине жизнь, но оставила ее в коматозном состоянии с серьезными повреждениями мозга.

После четырех месяцев интенсивной реабилитации, включавшей курс иглоукалывания и несколько хирургических вмешательств, пенсионерка начала медленно восстанавливаться. Сейчас она может сидеть, стоять с поддержкой и даже самостоятельно есть, но последствия инсульта останутся навсегда.

Ранее сообщалось, что женщину, отдыхавшую на пляже в Японии, унесло течением на 80 километров от берега. По сообщению управления береговой охраны, женщина дрейфовала в открытом море около 36 часов и преодолела более 80 километров.