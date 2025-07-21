Признанный мертвым мужчина очнулся через полчаса после остановки сердца

В Италии произошел невероятный медицинский случай: 78-летний житель города Тарквиния, признанный врачами мертвым, неожиданно очнулся спустя полчаса после констатации смерти. Пенсионер доставлен в больницу в стабильном состоянии, сообщает Tag24.

Инцидент произошел после того, как у мужчины остановилось сердце. Медики провели реанимационные мероприятия, но, посчитав их безуспешными, констатировали смерть. Уже был вызван катафалк, однако в этот момент пенсионер внезапно открыл глаза и спросил о своей дочери. Ошеломленные врачи экстренно госпитализировали его для дальнейшего обследования.

Подобные случаи в медицине известны как "синдром Лазаря" — спонтанное восстановление сердечной деятельности после неудачной реанимации.

Явление названо в честь библейского персонажа, воскрешенного Иисусом, и остается малоизученным. Такие случаи крайне редки и до сих пор не имеют однозначного научного объяснения.