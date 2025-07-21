Девушка захотела похудеть перед свадьбой и стала бесплодной

29-летняя диетолог Синтия Донован захотела выглядеть стройной в день свадьбы и в результате стала бесплодной. Ее историю опубликовало издание People.

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Девушка рассказала, что у нее никогда не было лишнего веса, она регулярно посещала спортзал и уделяла много внимания правильному питанию. Однако после помолвки она решила, что ей надо немного похудеть, чтобы выглядеть в день свадьбы безупречно.

Донован стала больше заниматься спортом и сильно урезала размер порций. В конце концов она добилась желаемого, но из-за столь жестких ограничений у нее прекратились менструации. Сначала девушка не придавала значения этому факту, списав все на отказ от многолетнего приема противозачаточных таблеток. Однако когда спустя несколько месяцев цикл так и не восстановился, она решила выяснить причину проблемы.

Врач выявил у нее функциональную гипоталамическую аменорею, спровоцированную резким похудением и чрезмерными физическими нагрузками, и порекомендовал больше есть и при этом сократить число походов в фитнес-клуб. Донован призналась, что не сразу смогла смириться с диагнозом, но в итоге начала следовать рекомендациям специалиста. Спустя шесть лет она смогла вылечить бесплодие и родила здорового сына.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 36-летний Робин Пэрри не дожил до свадьбы несколько месяцев из-за редкой формы анемии. Заболевание начало прогрессировать сразу после того, как мужчина разослал приглашение на церемонию бракосочетания.