Власти Антальи не получали данных о бактерии Vibrio в море

Муниципалитет Антальи в Турции заявил, что не получал жалоб от туроператоров из-за случаев заражения бактерией Vibriо среди отдыхающих.

«Жалоб от туристической индустрии не поступало», — сказали РИА Новости в муниципалитете.

Местные власти уточнили, что видели сообщения в СМИ по этому поводу — их изучают.

Издание Milliyet со ссылкой на специалистов турецких медицинских учреждений писало, что отдыхающим в Турции нужно соблюдать осторожность при купании в море из-за риска заражения бактериями Vibrio.