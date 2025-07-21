Медики за одну операцию избавили пациентку от четырех болезней

В пермском кардиодиспансере во время одной операции пациентку вылечили сразу от четырех тяжелых заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба краевого минздрава.

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57-летнюю женщину привезли на машине скорой помощи, у нее была сильная одышка, начались отеки и боль в груди. При обследовании специалисты обнаружили у нее поражение коронарных артерий, критический стеноз, нарушение ритма сердца, тромб в левом предсердии. Также у пациентки была сужена сонная артерия, что могло привести к инсульту.

"Такая комбинация болезней очень опасна, - говорит завотделением Алексей Вронский. - Пришлось делать операцию на открытом сердце, а потом заниматься сонной артерией. Сложность была в очень большом объеме работы, которую нам нужно было выполнить".

Кардиохирурги остановили сердце, применив искусственное кровообращение, провели коронарное шунтирование. Затем было выполнено протезирование митрального клапана и лечение аритмии. После этого врачи удалили тромб.

Операция шла пять часов. После нее пациентка находилась под наблюдением медиков и была выписана. Как отметил главврач пермского кардиодиспансера Кирилл Прохоров, сейчас здоровью женщины ничего не угрожает.