Врачи спасли младенца с неработающей частью легкого

Медики детского клинического центра имени Рошаля спасли шестимесячного ребенка, у которого не работала часть легкого. Об этом сообщается в Telegram-канале медучреждения.

«Шестимесячный мальчик поступил в детский центр с антенатально диагностированной легочной секвестрацией – патологией, при которой в легких есть участок нефункционирующей ткани с автономным кровоснабжением. Антенатально выявленная легочная секвестрация опасна возможными осложнениями: рецидивирующими пневмониями, дыхательной недостаточностью, сердечно-сосудистыми нарушениями и риском новообразований», – говорится в сообщении.

В медучреждении добавили, что неработающий участок легкого располагался в труднодоступном для врачей месте.

«Это редкий случай внеплевральной секвестрации – легочной ткани, расположенной ниже диафрагмы с кровоснабжением из аорты. Мы провели пациенту операцию, которая требовала особой точности из-за близости к желудку, поджелудочной железе и диафрагме. В ходе вмешательства аккуратно «закрепили» сосуды специальными зажимами и «запаяли» их ультразвуком, чтобы полностью исключить риск кровотечения», – приводятся в сообщении слова заведующего хирургическим отделением №2 Никиты Степаненко.

В больнице отметили, что операция прошла успешно, с ребенком все хорошо – его уже выписали.