Сколько россиян сталкивались с временными ограничениями здоровья

Большинство (81%) опрошенных россиян когда-либо сталкивались с временными ограничениями здоровья. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованные на сайте организации.

"81% опрошенных россиян когда-либо сталкивались с временными ограничениями здоровья, не сталкивались и в целом не имеют постоянных ограничений здоровья 17%. Парадоксально, но чаще подобный опыт имеют молодые люди 18-24 лет, что может объясняться не столько состоянием здоровья, сколько более высоким уровнем рефлексии молодежи в отношении своего самочувствия", - говорится в сообщении.

Временные ограничения здоровья обычно вызваны травмами, болезнями или послеоперационным восстановлением, они могут менять привычный уклад жизни. Наиболее распространенные среди них: ограничения движения/мелкой моторики (60%), временные ограничения зрения (воспаления, сильная усталость глаз и пр.; 38%) и речи (потеря голоса при простуде, осиплость и пр.; 37%).

Две трети (64%) респондентов отметили, что цифровые технологии помогали им упростить быт, когда они сталкивались с временными ограничениями здоровья. Так, опрошенные пользовались услугами такси, доставки, онлайн-банкинга, функциями голосового управления и умного дома.

Опрос проводился 14-15 мая, в нем приняли участие 1 652 россиянина в возрасте от 18 лет.