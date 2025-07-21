Мужчине пришлось обратиться за помощью из-за узкого кольца

Жителю кузбасского поселка потребовалась помощь спасателей – молодой человек надел на палец кольцо, а самостоятельно снять его не смог.

Инцидент произошел в поселке Новоискитимск, Кемеровский муниципальный округ. Как рассказали в агентстве по защите населения и территории Кузбасса, спасатели получили сообщение о том, что молодой человек надел на палец кольцо, а самостоятельно снять не смог. Начал развиваться сильный отек.

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На место прибыли спасатели Кемеровского поискового аварийно-спасательного отряда. При помощи ножниц мультитул они перекусили кольцо и освободили палец. Отмечается, что пострадавший от медицинской помощи отказался.