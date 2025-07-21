В Турции предупредили об опасной бактерии Vibrio в морской воде

Туристов в Турции предупредили о риске заражения опасной бактерией Vibrio, вызывающей холеру. Об этом пишет местное издание Milliyet.

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По данным источника, недавние исследования обнаружили ДНК таких бактерий, как Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus, вдоль побережья Мраморного, Эгейского и Средиземного морей. Уролог, хирург, доктор Угур Аферин из больницы Florence Nightingale в Стамбуле, подчеркнул, что людям, плавающим в море летом, следует соблюдать осторожность. По его словам, бактерии Vibrio размножаются в теплой соленой воде.

«Vibrio cholerae, в частности, может попасть в желудочно-кишечный тракт при проглатывании зараженной морской воды и вызвать холеру, которая приводит к тяжелой диарее и обезвоживанию. Хотя случаи холеры в Турции редки, риск не равен нулю», — добавил он.

Аферин также отметил, что основной риск возникает при контакте открытых ран с соленой морской водой. В редких случаях это может привести к опасным для жизни инфекциям — таким, как некротизирующий фасциит («плотоядная бактерия»). Кроме того, врач предупредил о риске заражения во время употребления морепродуктов — например, сырых устриц.