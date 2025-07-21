Врачи впервые провели подростку несколько операций на сердце за раз

Новосибирские врачи провели одномоментно несколько сложнейших операций на сердце подростка.

© Российская Газета

16-летний школьник из Кузбасса появился на свет с необычным пороком сердца. У новорожденного обнаружили сужение правой легочной артерии и хроническую тромбоэмболическую легочную гипертензию. По словам кардиохирургов, это исключительный случай. Такие диагнозы детям ставят крайне редко.

"В раннем детстве слаборазвитый сосуд, а затем и аортальный клапан сердца мальчика пришлось заменить биологическими протезами, - рассказывают в Центре Мешалкина. - По мере роста ребенка их неоднократно меняли - сначала в кардиоцентре Томска, потом Кемерово".

Уже тогда врачи заметили, что протезы быстро тромбируются и покрываются известковыми отложениями - из-за особенностей гемостаза. А однажды куски кальция начали отделяться и отлетать в легкие прямо во время операции!

В столь юном возрасте кемеровчанину угрожала сердечно-сосудистая катастрофа. Ведь тромбоэмболию легочных артерий успевают прижизненно диагностировать только в 50 процентов случаев. Многие пациенты погибают мгновенно, не дождавшись помощи. Спасти подростка и решить все его проблемы с сердцем и легкими можно было только за одно хирургическое вмешательство. Поэтапных плановых операций его организм выдержать бы не смог.

"Ресурс операций на открытом сердце не безграничен. За плечами этого мальчика их уже шесть! И наша последняя была самой сложной, - говорит генеральный директор НМИЦ имени Мешалкина Александр Чернявский".

Под руководством Чернявского объединенная бригада детских и взрослых кардиохирургов по сути выполнила "две операции в одной". Из легочной артерии пациента извлекли кальцинированные слепки размером до восьми сантиметров.

"Одномоментно подростку провели пластику и репротезирование двух сердечных клапанов, репротезирование ствола легочной артерии донорским сосудом, а устья легочных артерий - собственными тканями пациента", - говорит Чернявский.

Операции длились долго и требовали разного анестезиологического пособия. Но кардиохирургам удалось справиться со всеми задачами, несмотря на высокий риск. Сам Чернявский называет хирургическое вмешательство "головокружительным".

Теперь подростком занимаются кардиологи и реабилитологи. Врачи шутят, что пока он чувствует себя как космонавт, только что вернувшийся на землю. Но парень уже может ходить и самостоятельно дышать. Под контролем врачей он постепенно наращивает нагрузки.