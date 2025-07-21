Школьница наклеила ресницы и едва не лишилась глаза

Школьница из Калининградской области едва не получила серьезную травму глаза, пытаясь приклеить искусственные ресницы неподходящим средством. Об этом сообщает «Клопс».

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14-летняя девочка решила использовать для наклеивания ресниц обувной клей «Момент». В результате веки склеились, возникла сильная боль и отек, глаз перестал открываться. Мать вызвала скорую помощь.

В больнице у пострадавшей заподозрили химический ожог. К счастью, клей не попал на слизистую глаза, однако веки и ресницы были прочно склеены.

Врачи под местной анестезией аккуратно разделили их, частично срезав ресницы ножницами.

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