Врачи удалили пациенту стент, забытый в почке на семь лет

В Нижневартовской окружной клинической больнице хирурги провели успешное удаление стента, который находился в теле пациента в течение семи лет. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа.

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Мужчина поступил в больницу с жалобами на затруднённое мочеиспускание. В ходе обследования выяснилось, что причиной стало инородное тело — стент, установленный в правую почку в одной из клиник за пределами Югры. Согласно медицинским стандартам, срок службы таких устройств не должен превышать одного года.

Компьютерная томография показала, что за семь лет стент оказался полностью покрыт минеральными отложениями и стал источником формирования вторичного камня в мочевом пузыре. Урологическое отделение больницы провело серию операций по удалению стента и восстановлению функции органа.

По словам заведующего отделением Евгения Борвина, подобные случаи могут привести к потере почки при несвоевременном вмешательстве. После лечения пациент был выписан в удовлетворительном состоянии.

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