В США несколько человек умерли от заражения плотоядной бактерией

В штате Флорида США зафиксировали четыре летальных исхода, причиной которых стало заражение плотоядной бактерией Vibrio vulnificus. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения штата.

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Также заболевание диагностировали у семи человек. Vibrio vulnificus – плотоядная бактерия, которая процветает в соленой воде.

Как написало издание People, количество случаев заражения снизилось в сравнении с 2024 годом, когда наблюдался всплеск, спровоцированный последствиями урагана «Хелен». Ветер вызвал наводнения, увеличив вероятность контакта людей с зараженной водой. Аналогичная ситуация сложилась в 2022 году после урагана «Иэн».

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, Vibrio vulnificus обитает в прибрежных морских водах. Заражение часто происходит при употреблении сырых или недостаточно термически обработанных моллюсков, особенно устриц, где бактерии накапливаются. Фактором риска может стать купание, особенно при наличии открытых ран, свежих татуировок или пирсинга, через которые инфекция может проникнуть в организм.

Вибриоз проявляется диареей, сопровождаемой спазмами в животе, тошнотой, рвотой и повышением температуры. Однако при попадании инфекции в кровь или открытую рану последствия могут быть более серьезными, включая резкое падение артериального давления, образование волдырей на коже и развитие тяжелого воспаления, известного как «болезнь плотоядных бактерий». В таких случаях может потребоваться ампутация конечностей для удаления пораженных тканей.

Ранее писали, что в Британии вспышка плотоядной инфекции гениталий угрожает здоровью женщин.