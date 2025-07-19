Врач объяснил, для кого особо опасны пчелы

Врач общей практики Елена Павлова рассказала, что укусы ос, пчёл, шмелей и шершней могут представлять опасность для людей с повышенной чувствительностью к укусам насекомых — с гиперреакцией на насекомых. Об этом врач сообщила в интервью News.ru.

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По её словам, при такой реакции организм сильнее реагирует на яд, слюну и другие вещества, которые выделяются насекомыми при укусе. При этом у человека может не быть аллергии.

Павлова пояснила, что организм таких людей может испытывать трудности с нейтрализацией яда, особенно если у них есть специфическая чувствительность, то есть инсектная реакция. Это реакция, при которой иммунная система активно реагирует на яд, слюну или другие вещества, выделяемые насекомыми при укусе.

По словам врача, даже без аллергии у людей с гиперреакцией могут возникнуть сильный отёк, покраснение и боль, которые долго не проходят. В тяжёлых случаях могут развиться крапивница, отёк Квинке или анафилактический шок, особенно у детей и аллергиков.

«Укусы ос и пчел, шмелей, шершней считаются более опасными для людей с гиперреакцией, чем укусы комаров и других насекомых. С ядом этих насекомых тяжелее справиться организму, тем более если есть специфическая чувствительность организма, а именно инсектная реакция. Это такая реакция, когда иммунная система очень активно реагирует на яд, слюну или другие вещества, которые выделяются при укусе насекомыми», — отметила Павлова.

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