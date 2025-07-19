На юге Китая зафиксирована вспышка редкой лихорадки

В Китае зафиксировали вспышку лихорадки чикунгунья, передаваемую комарами
В провинции Гуандун, расположенной на юге Китая, наблюдается значительное увеличение числа случаев заболевания лихорадкой чикунгунья. Информацию об этом распространяет местная газета «Гуанчжоу жибао».
По предварительным оценкам, количество официально зарегистрированных больных на данный момент достигает 1,2 тыс. человек. Темпы распространения инфекции вызывают серьезную обеспокоенность у местных органов власти.
Согласно источнику, всего за 72 часа число заболевших в указанном регионе увеличилось более чем вдвое. Отмечается, что у большинства пациентов болезнь протекает в легкой форме, без ярко выраженных симптомов.
Для предотвращения дальнейшего распространения вирусной инфекции местные власти развернули широкомасштабные профилактические мероприятия.
Ранее писали, что Роспотребнадзор не зафиксировал случаев завоза в Россию лихорадки чикунгунья.
Также в ведомстве назвали страны с риском заражения данной лихорадкой.Лихорадка чикунгунья – острое инфекционное заболевание, вызываемое одноименным вирусом. Передается человеку через укусы инфицированных комаров Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые активны в основном днем.