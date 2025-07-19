На юге Китая зафиксирована вспышка редкой лихорадки

В провинции Гуандун, расположенной на юге Китая, наблюдается значительное увеличение числа случаев заболевания лихорадкой чикунгунья. Информацию об этом распространяет местная газета «Гуанчжоу жибао».

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По предварительным оценкам, количество официально зарегистрированных больных на данный момент достигает 1,2 тыс. человек. Темпы распространения инфекции вызывают серьезную обеспокоенность у местных органов власти.

Согласно источнику, всего за 72 часа число заболевших в указанном регионе увеличилось более чем вдвое. Отмечается, что у большинства пациентов болезнь протекает в легкой форме, без ярко выраженных симптомов.

Для предотвращения дальнейшего распространения вирусной инфекции местные власти развернули широкомасштабные профилактические мероприятия.

Ранее писали, что Роспотребнадзор не зафиксировал случаев завоза в Россию лихорадки чикунгунья.

Также в ведомстве назвали страны с риском заражения данной лихорадкой.Лихорадка чикунгунья – острое инфекционное заболевание, вызываемое одноименным вирусом. Передается человеку через укусы инфицированных комаров Aedes aegypti и Aedes albopictus, которые активны в основном днем.