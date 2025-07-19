В Подмосковье женщину укусила гадюка во время уборки на дачном участке. Московским врачам удалось спасти дачницу. Об этом в субботу, 19 июля, сообщает пресс-служба Московской медицины.

Отмечается, что женщина случайно наступила на змею, не заметив ее среди травы.

Пострадавшую доставили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, где токсикологи быстро оценили степень воздействия яда.

Медики оперативно назначили необходимое лечение, благодаря чему удалось избежать тяжелых последствий и стабилизировать состояние женщины, передает Telegram-канал.

Врачи Республиканской детской клинической больницы Удмуртии спасли четырехлетнего мальчика, которого две гадюки укусили в обе ноги.

27 июня уроженку Уфы Регину при смерти экстренно госпитализировали после экскурсии в Армении, где, по словам россиянки, в ущелье реки Азат ее укусила ядовитая змея под названием гюрза. По пути в больницу у девушки онемела рука и появился жар. В реанимации россиянке поставили капельницу, после которой состояние начало улучшаться.