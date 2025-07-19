Как дистанционный мониторинг спасает жизни россиян

Ваш тонометр или глюкометр теперь может быть вашим личным медицинским ассистентом. Пилотный проект по дистанционному мониторингу состояния пациентов с гипертонией и сахарным диабетом, который проходил в 10 регионах страны, показал: технологии, которые еще недавно казались далеким будущим, уже работают и показывают хорошие результаты.

На стратегическом вебинаре в НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова более 250 врачей из всех регионов обсудили, как интегрировать платформу "Персональные медицинские помощники" в федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ" (в рамках нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь"). До конца июля регионы должны отчитаться, насколько они готовы внедрить новую систему в местных поликлиниках. Планируется, что к 2030 году дистанционным мониторингом с использованием отечественных глюкометров и тонометров будут охвачены более 27 миллионов пациентов с гипертонией и сахарным диабетом.

"На форуме мы увидели главное - технология работает, - рассказала "Российской газете" директор НМИЦ эндокринологии, академик РАН Наталья Мокрышева. - "Персональные медицинские помощники" - это не просто очередной технологический проект, а новая эра в осознанном управлении здоровьем людей. Новая система, при правильном к ней отношении, позволит сделать значительный шаг вперед в борьбе с хроническими заболеваниями и повысить качество медицинской помощи населению".

Такая оценка основана на результатах пилотных проектов: в регионах, где мониторинг внедрен несколько лет назад, количество осложнений диабета и сердечно-сосудистых заболеваний снизилось на треть.

"Сахарный диабет, который ВОЗ называет главной неинфекционной пандемией XXI века, приводит к значительному сокращению продолжительности жизни. Если пациент с сахарным диабетом первого типа недостаточно контролирует свое заболевание, то продолжительность его жизни уменьшается почти на восемь лет. При тех же условиях сахарный диабет второго типа сокращает жизнь пациента почти на два года. При этом доказано, что при высоком уровне гликированного гемоглобина и плохом его контроле на протяжении года, диабетик теряет примерно 100 дней жизни. Это касается людей молодого и трудоспособного возраста - от 30 до 64 лет", - отметила руководитель проектного офиса "Персональные медицинские помощники" в Эндокринологическом научном центре Людмила Ибрагимова.

Как это работает

Чтобы достичь целевых показателей гликемии или гликированного гемоглобина, как и артериального давления (а говоря немедицинским языком - привести все эти показатели в норму), нужно их контролировать. Пациенты с диабетом получают в поликлинике глюкометр с функцией дистанционной передачи данных. Гипертоники - тонометр. Это и есть персональные помощники. На телефон пациент устанавливает специальное мобильное приложение, куда он вносит информацию о приемах пищи (хлебных единицах) и применении сахароснижающих препаратов. Вся информация попадает и анализируется в специализированной информационной системе дистанционного наблюдения (СИС ДН), и лечащий врач регулярно получает заключение о состоянии больного. Если выявляются какие-либо отклонения от нормы - доктор связывается с пациентом, проводит телемедицинскую консультацию, корректирует терапию или, если есть необходимость, приглашает на очный прием для более углубленного обследования.

Главное достоинство дистанционного мониторинга: система поддержки принятия врачебных решений вовремя предупреждает врача и пациента об отклонениях показателей артериального давления и гликемии. "Персональный медицинский помощник" выступает в роли ассистента врача, в программу "зашиты" индивидуальные рекомендации по коррекции терапии. При этом, конечно, сохраняется ведущая роль врача: он контролирует и в реальном времени корректирует план и тактику лечения в зависимости от состояния пациента.

Как будет расширяться программа

Сейчас регионы продолжают получать отечественное оборудование для мониторинга - глюкометры и тонометры. Закупка тест-полосок для глюкометров планируется за счет средств регионов.

До 31 июля 2025 года регионы должны направить в адрес методологических центров (это профильные национальные медицинские центры) актуальные сведения о запуске платформы "Персональные медицинские помощники". Программа включена в федеральный проект "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации" в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Важно знать:

Программа полностью бесплатна для пациентов. Чтобы подключиться, нужно обратиться в свою поликлинику. Проект будет постепенно охватывать все больше медучреждений. В 2025 году дистанционным медицинским наблюдением планируется охватить почти 1,4 млн пациентов, состоящих на диспансерном учете с диагнозами "артериальная гипертензия" и "сахарный диабет". Кроме того, в программу включают и беременных женщин. Эксперты прогнозируют, что к 2030 году дистанционный мониторинг здоровья сможет спасти и продлить жизни 28 млн россиян. В первую очередь программа внедряется для жителей отдаленных территорий, где доступ к специализированной помощи ограничен.