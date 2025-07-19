Десятилетней девочке ампутировали ноги и руку после появления пятна на шее

После жалоб на тошноту, появление синяка и сыпи школьницу из Англии экстренно госпитализировали. У ребенка диагностировали менингит и сепсис, врачи приняли решение ампутировать три конечности.

"Экстренную операцию провели спустя десять часов после того, как Пенелопа Видал-Уолш сообщила родителям, что чувствует себя плохо. Это случилось посреди ночи. Ребенок лег спать в 9 вечера, а в 2 часа ночи проснулся с пятном на шее и тошнотой", - передает Daily Mail.

Несмотря на немедленное лечение, инфекция привела к серьезным осложнениям, объяснили врачи. Сейчас Пенелопа продолжает реабилитацию в отделении интенсивной терапии - возможна еще одна операция. Сообщается, что в лучшем случае ребенок покинет госпиталь в октябре.