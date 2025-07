Cотни пассажиров заразились неизвестной болезнью на роскошном круизе

Более сотни пассажиров роскошного круиза заразились неизвестной болезнью во время путешествия в Мексику. Об этом сообщает издание The New York Post (NYP).

© Lenta.ru

По данным источника, круизный лайнер Navigator of the Seas компании Royal Caribbean отправился из Лос-Анджелеса, США, в Мексику и пробыл в пути семь дней. За это время 134 из 3914 пассажиров и 7 членов экипажа пожаловались на рвоту, спазмы желудка и диарею.

Круиз завершился 11 июля. Точная причина инфекционной вспышки остается неизвестной. Чтобы предотвратить распространение заболевания, Royal Caribbean ввела усиленные протоколы уборки на корабле, а всех пострадавших на время рейса изолировали.

Ранее стюардессу круизного лайнера нашли без признаков жизни во время райского круиза по Багамским островам. Девушку обнаружили с перерезанным горлом в машинном отделении суперъяхты Far From It.