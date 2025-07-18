Новую альтернативу татуировкам назвали смертельно опасной

Клеймение холодом, которое стало новой альтернативой татуировкам, назвали смертельно опасным. Материал публикует New York Post (NYP).

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По информации издания, клеймение холодом, которое применяют для маркировки скота, неожиданно обрело популярность среди любителей татуировок. Ролики, в которых люди ставят подобные клейма прямо на кожу, набирают миллионы просмотров в TikTok.

Дерматолог Андреа Суарез призвала читателей отказаться от следования тренду, поскольку клеймение холодном вызывает множество проблем со здоровьем. По ее словам, клеймение может привести к глубокому ожогу, который создает риск развития флегмоны — острой бактериальной инфекции, вызывающей воспаление глубоких слоев дермы и окружающей подкожной клетчатки.

Известно, что без надлежащего лечения целлюлит может привести к таким осложнениям, как сепсис, инфекция внутренней оболочки сердца и остеомиелиту — воспалению кости.

Ранее в июле российская блогерша показала тату после лазерной эпиляции с фразой «там дыра».