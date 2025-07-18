10-летнего россиянина спасли после укуса ядовитой гадюки

10-летнего мальчика, проводившего летние каникулы в Бурятии, спасли от укуса ядовитой гадюки. Об этом сообщает КП-Иркутск.

По информации издания, ребенок вышел на улицу и заметил у ног крупную черную змею, готовую к атаке. Школьник попытался схватить ее, и гадюка укусила его. Мальчик добежал до дома и лег спать, проснулся только к полудню, когда нога уже опухла, а боль не стихала.

Его отвезли на тракторе в ближайшее село, где фельдшер сразу распознала укус ядовитой гадюки. Пострадавшему поставили укол, который сбил температуру и обезболил рану. Затем его срочно госпитализировали в Закаменскую центральную районную больницу.

Врачи считают, что еще немного, и ребенок мог лишиться ноги. Антидот вводили долями, параллельно капая поддерживающие препараты. Школьник в безопасности, однако останется под наблюдением.

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